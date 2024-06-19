В четверг будет солнечно, но ветрено

В четверг, 20 июня, в Латвии будет преимущественно сухо, солнечно и ветрено, прогнозируют синоптики.
Ночью местами пройдет дождь, но днем существенных осадков не ожидается.
Ночью будет дуть слабый и умеренный западный ветер, температура составит +8...+13 градусов, в прибрежных районах - до +15 градусов.
Днем западный, северо-западный ветер усилится до 10-15 метров в секунду, а температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит до +12 градусов, в пригородах - до +9 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +21...+22 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!