В четверг ожидается ветреная погода; потеплеет до +23 градусов

В четверг в Латвии порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
День будет довольно солнечным, осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит +18...+23 градуса.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 12 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +22 градусов.
Как уже сообщалось, в четверг в 23:50 наступит солнцестояние и начало астрономического лета в северном полушарии. 20 июня - самый длинный день в году, но так как момент солнцестояния ожидается близко к полуночи, продолжительность дня 21 июня будет примерно такой же.
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