В четверг ожидается ветреная погода; потеплеет до +23 градусов

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Западный, северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 12 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +22 градусов.

Как уже сообщалось, в четверг в 23:50 наступит солнцестояние и начало астрономического лета в северном полушарии. 20 июня - самый длинный день в году, но так как момент солнцестояния ожидается близко к полуночи, продолжительность дня 21 июня будет примерно такой же.