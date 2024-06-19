Фото и Видео Ущерб от урагана в Даугавпилсе: вырванные с корнем деревья и поврежденные дома

Днем в среду, 19 июня, в Даугавпилсе и других местах Латгале бушевала непогода. Посмотрите, какой ущерб нанес ураган.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что после 16:40 спасателям в Даугавпилсе поступило 19 вызовов с целью устранения повреждений, причиненных сильным ветром.
В большинстве случаев деревья упали на дороги.
Деревья упали на автомобили на улицах Райполес и Ликснас. Несколько звонков поступило из района улицы Вальню, где также упало несколько деревьев.
Администрация Даугавпилсского самоуправления сообщает, что в результате урагана во многих местах Даугавпилса, в том числе на дорогах, упали деревья, в результате чего было нарушено движение транспорта.
Метеоролог Мартинс Бергштейнс опубликовал видео, где показано, что гроза и ветер достигли Даугавпилса.
"Гроза в Даугавпилсе принесла с собой очень сильные дожди с ветром. Некоторые деревья ломаются", - написал он.
Negaiss Daugavpilī nes ļoti stipras lietusgāzes ar vētru. Lūzt atsevišķi koki.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) June 19, 2024
Daugavpils, Latvia ~16:40
📷Artūrs via https://t.co/eI9g6dzl6l@Djpuco @LVGMC_Meteo pic.twitter.com/fr3lovcahd
Галерея: Последствия непогоды в Даугавпилсе
Галерея: Повреждения в Новом Форштадте, районе Даугавпилса
Ранее Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь (Estofex) предупредил, что в среду в Латвии возможны очень сильные порывы ветра и вихри.
Estofex выпустил предупреждение высокого уровня для Латгале и Селии.
Ранее сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение о сильных дождях и грозах по всей стране, местами возможен град и сильные порывы ветра, в основном в восточной части страны. Предупреждение действует с раннего утра среды до вечера.
В среду, 19 июня, по всей Латвии ожидаются дожди, во многих местах сильные. Небо преимущественно облачное. Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов, в юго-восточных районах страны - до +24 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы. Ветер ожидается переменный, во второй половине дня - северо-западный порывами до 17 метров в секунду, к вечеру ветер утихнет. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов, временами - до +14 градусов.
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