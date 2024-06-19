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Фото и Видео Ущерб от урагана в Даугавпилсе: вырванные с корнем деревья и поврежденные дома

rus.tvnet.lv
Обновлено 19 июня 2024, 21:18
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Непогода в Даугавпилсе
Непогода в Даугавпилсе Фото: Ivars Soikāns/LETA

Днем в среду, 19 июня, в Даугавпилсе и других местах Латгале бушевала непогода. Посмотрите, какой ущерб нанес ураган.

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что после 16:40 спасателям в Даугавпилсе поступило 19 вызовов с целью устранения повреждений, причиненных сильным ветром.

В большинстве случаев деревья упали на дороги.

Деревья упали на автомобили на улицах Райполес и Ликснас. Несколько звонков поступило из района улицы Вальню, где также упало несколько деревьев.

Администрация Даугавпилсского самоуправления сообщает, что в результате урагана во многих местах Даугавпилса, в том числе на дорогах, упали деревья, в результате чего было нарушено движение транспорта. 

Метеоролог Мартинс Бергштейнс опубликовал видео, где показано, что гроза и ветер достигли Даугавпилса.

"Гроза в Даугавпилсе принесла с собой очень сильные дожди с ветром. Некоторые деревья ломаются", - написал он.

Галерея: Последствия непогоды в Даугавпилсе

Галерея: Повреждения в Новом Форштадте, районе Даугавпилса

Ранее Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь (Estofex) предупредил, что в среду в Латвии возможны очень сильные порывы ветра и вихри.

Estofex выпустил предупреждение высокого уровня для Латгале и Селии.

Ранее сообщалось, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение о сильных дождях и грозах по всей стране, местами возможен град и сильные порывы ветра, в основном в восточной части страны. Предупреждение действует с раннего утра среды до вечера.

В среду, 19 июня, по всей Латвии ожидаются дожди, во многих местах сильные. Небо преимущественно облачное. Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов, в юго-восточных районах страны - до +24 градусов.

В Риге временами будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы. Ветер ожидается переменный, во второй половине дня - северо-западный порывами до 17 метров в секунду, к вечеру ветер утихнет. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов, временами - до +14 градусов.

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