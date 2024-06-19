Фото и Видео Ущерб от урагана в Даугавпилсе: вырванные с корнем деревья и поврежденные дома

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что после 16:40 спасателям в Даугавпилсе поступило 19 вызовов с целью устранения повреждений, причиненных сильным ветром.

В большинстве случаев деревья упали на дороги.

Деревья упали на автомобили на улицах Райполес и Ликснас. Несколько звонков поступило из района улицы Вальню, где также упало несколько деревьев.

Администрация Даугавпилсского самоуправления сообщает, что в результате урагана во многих местах Даугавпилса, в том числе на дорогах, упали деревья, в результате чего было нарушено движение транспорта.

Метеоролог Мартинс Бергштейнс опубликовал видео, где показано, что гроза и ветер достигли Даугавпилса.

"Гроза в Даугавпилсе принесла с собой очень сильные дожди с ветром. Некоторые деревья ломаются", - написал он.

Галерея: Последствия непогоды в Даугавпилсе

Галерея: Повреждения в Новом Форштадте, районе Даугавпилса