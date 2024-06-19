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Видео Разрушительная гроза достигла Даугавпилса. Объявлено оранжевое предупреждение

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В среду, 19 июня, в восточной и юго-восточной части Латвии под грозовыми облаками возможны очень сильные порывы ветра и вихри, предупреждает Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь (Estofex). Согласно видео, опубликованному метеорологом Мартином Бергштейнсом, гроза и ветер достигли Даугавпилса.

"Гроза в Даугавпилсе принесла с собой очень сильные дожди с ветром. Некоторые деревья ломаются", - написал Бергштейнс.

Estofex выпустил предупреждение высокого уровня для Латгале и Селии.

Предупреждение более низкого уровня действует также в Видземе и восточной части Земгале. В Курземе опасных грозовых облаков не прогнозируется, а в Риге риск будет низким.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил оранжевое предупреждение о сильных дождях и грозах по всей стране, местами возможен град и сильные порывы ветра, в основном в восточной части страны. Предупреждение действует с раннего утра среды до вечера.

В среду по всей Латвии ожидаются дожди, во многих местах сильные. Небо преимущественно облачное. Максимальная температура воздуха составит +14...+19 градусов, в юго-восточных районах страны - до +24 градусов.

В Риге временами будет идти дождь, местами сильный, возможны грозы. Ветер будет переменным, во второй половине дня северо-западным порывами до 17 метров в секунду, к вечеру ветер утихнет. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов, временами - до +14 градусов.

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