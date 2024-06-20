В самую короткую ночь года в Латвии осадков не ожидается

Ожидается небольшая облачность. Ветер - западный, юго-западный от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, на побережье - до +15 градусов.

В пятницу будет сухо и преимущественно солнечно. При умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +20...+24 градусов, местами на побережье температура не превысит +18...+19 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного и температура воздуха понизится до +12...+13 градусов, днем ветер сменится на северо-западный и температура поднимется до +23 градусов, а у моря будет колебаться около +20 градусов.

Как сообщалось, в четверг в 23:50 в Латвии наступит солнцестояние и начнется астрономическое лето.

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