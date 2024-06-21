Стал известен новейший прогноз погоды на праздничные выходные

Ночь на субботу будет преимущественно ясной и прохладной, температура понизится до +6...+11 градусов, лишь в некоторых местах - главным образом в городах - воздух будет на градус теплее.

В субботу с юго-запада увеличится облачность и местами пройдут дожди. Ожидается, что наиболее сильные осадки с юго-запада пройдут в субботу вечером и в ночь на воскресенье, в некоторых районах количество осадков может превысить 20-30 миллиметров.

Максимальная температура воздуха в субботу составит +17...+20 градусов в Курземе и +20...+24 градуса на остальной территории страны.

В день Лиго небо будет преимущественно пасмурным, на большей части страны пройдут дожди, местами сильные. Ночью температура воздуха понизится до +12...+16 градусов, днем она сохранится ниже +15...+20 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в Янову ночь дождь больше возможен в центральной и восточной частях страны, а в Курземе наибольшие шансы провести ночь без осадков.

В некоторых районах страны образуется туман, температура воздуха составит +11...+16 градусов.

Pelēkākā un vēsākā diena būs 23. jūnijs. Jāņu naktī vēl daudzviet iespējams lietus; Kurzemē nokrišņi pārsvarā netiek prognozēti un debesis var skaidroties. Svētku naktī temperatūra nenoslīdēs zemāk par +11..+15 grādiem. — Jānis Trallis (@meteozinas) June 21, 2024

В Янов день облака перестанут лишь частично закрывать небо, местами - с наибольшей вероятностью в восточных краях - пройдут кратковременные дожди, возможны и ливни с грозами. Температура воздуха днем поднимется до +17...+23 градусов.

Под влиянием циклона на выходных ожидается ветер переменного направления от слабого до умеренного, сначала будет преобладать восточный ветер, а в конце праздника будет дуть северный.

После Лиго погоду будет определять антициклон, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха повысится.

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