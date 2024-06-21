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Ночь на субботу будет прохладной, а днем дожди пройдут только в восточной части страны

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

Ночь на субботу в Латвии будет преимущественно ясной и безветренной, поэтому температура воздуха резко понизится.

По прогнозам синоптиков, температура ночью составит +6...+11 градусов, в некоторых местах, в том числе в Риге, будет немного теплее.

Утром и в течение дня небо затянут облака, местами пройдет кратковременный дождь. Вечером в Курземе ожидается сильный дождь, а в других регионах страны дожди пройдут ночью.

Максимальная температура воздуха днем составит от +17...+20 градусов в Курземе до +24 градусов на востоке страны.

В Риге в субботу постепенно увеличится облачность, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью составит +13 градусов в центре города и около +10 градусов в пригородах, днем потеплеет до +21 градуса.

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