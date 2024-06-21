В субботу начнется дождь, который продлится до праздников

В субботу утром будет светить солнце, но в течение дня начиная с запада постепенно увеличится облачность.

Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны возможны дожди, местами сильные, а также грозы.

Ожидается слабый и умеренный восточный ветер, температура воздуха составит +21...+26 градусов, на западе - +16...+21 градус.

В Риге в первой половине дня будет солнечно и сухо, с середины дня - облачно, а вечером ожидается дождь. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Галерея: Рынок на Домской площади

22.06. Dienā, sākot no R, debesis apmāksies. No pēcpusdienas vietām R un centrālajos raj. lietus, lokāli stiprs, iespējams pērkona negaiss. Naktī lēns vējš, dažviet migla. Dienā lēns/mērens A puses vējš. G.t. naktī +7…+11°, piekrastē +9…+14°, dienā +21…+26°, R daļā +16…+21°. pic.twitter.com/LD4AZ5SUZD — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 21, 2024

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