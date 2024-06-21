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В субботу начнется дождь, который продлится до праздников

rus.tvnet.lv/LETA
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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В субботу, 22 июня, во второй половине дня начнется дождь, который продлится до праздника, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу утром будет светить солнце, но в течение дня начиная с запада постепенно увеличится облачность.

Во второй половине дня в западных и центральных регионах страны возможны дожди, местами сильные, а также грозы.

Ожидается слабый и умеренный восточный ветер, температура воздуха составит +21...+26 градусов, на западе - +16...+21 градус.

В Риге в первой половине дня будет солнечно и сухо, с середины дня - облачно, а вечером ожидается дождь. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.

Галерея: Рынок на Домской площади

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