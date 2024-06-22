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Жара возвращается! Синоптики сделали прогноз погоды после Лиго

rus.tvnet.lv/LETA
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Кусты роз
Кусты роз Фото: Zane Bitere/LETA

После Янова дня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, а температура воздуха будет постепенно повышаться, свидетельствуют последние прогнозы.

На Лиго и Янов день небо будет преимущественно облачным, во многих местах ожидается небольшой дождь, возможен туман. На Лиго температура воздуха составит +14...+19 градусов, ночью - не ниже +12...+16 градусов.

На Янов день будет светить солнце, хотя местами возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +18...+23 градуса. Во вторник, 25 июня, столбики термометров местами поднимутся до +26 градусов, а в последующие дни температура может достичь +28...+32 градусов, немного прохладнее будет только на побережье.

Солнечная и жаркая погода может отступить начиная с 29 июня, но пока прогнозы различаются.

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