Жара возвращается! Синоптики сделали прогноз погоды после Лиго

На Лиго и Янов день небо будет преимущественно облачным, во многих местах ожидается небольшой дождь, возможен туман. На Лиго температура воздуха составит +14...+19 градусов, ночью - не ниже +12...+16 градусов.

На Янов день будет светить солнце, хотя местами возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +18...+23 градуса. Во вторник, 25 июня, столбики термометров местами поднимутся до +26 градусов, а в последующие дни температура может достичь +28...+32 градусов, немного прохладнее будет только на побережье.

Солнечная и жаркая погода может отступить начиная с 29 июня, но пока прогнозы различаются.

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