Новый прогноз погоды на Лиго: где в Латвии ожидается дождь?

Днем на Лиго, 23 июня, погода останется облачной, на востоке местами пройдет дождь, на западе - небольшой дождь. Будет дуть легкий ветерок, а воздух прогреется до +15...+20 градусов.

В Риге небо также будет серым, ожидается небольшой дождь. Ветер будет слабым, а столбик термометра поднимется до +18...+20 градусов.

Ночью небо по-прежнему будет затянуто облаками, местами на востоке страны ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +12...+16 градусов.

Ночь в столице будет облачной, но пройдет без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха ночью составит +15...+16 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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