В понедельник небо постепенно прояснится; потеплеет до +24 градусов

Несмотря на то, что утро будет серым, начиная с северной части страны, небо постепенно прояснится и выглянет солнце. Местами, главным образом в восточной части страны, возможен кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, и воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге праздничный понедельник начнется с облачной погоды, однако уже после обеда облака начнут рассеиваться, и день пройдет без значительных осадков. Будет дуть слабый ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +21...+22 градуса.

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