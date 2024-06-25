Вт, 25.06.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В среду в Латвии потеплеет до +29 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Любовь. Снимок иллюстративный.
Любовь. Снимок иллюстративный. Фото: Rock and Wasp/Shutterstock

В среду днем воздух в Латвии прогреется до +26...+29 градусов, но на побережье местами температура не превысит +23 градусов, прогнозируют синоптики.

Сохранится сухая и солнечная погода, небо будет преимущественно ясным, ветер - слабым.

Минимальная температура воздуха в ночь на среду составит +9...+16 градусов.

В Риге 26 июня ожидается ясная погода. Ветер будет слабый, преимущественно северный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, в пригородах - до +11...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, у моря - до +23 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх