В среду в Латвии потеплеет до +29 градусов

В Риге 26 июня ожидается ясная погода. Ветер будет слабый, преимущественно северный. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, в пригородах - до +11...+14 градусов. Днем воздух прогреется до +26 градусов, у моря - до +23 градусов.