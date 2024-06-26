В четверг ожидается жара до +31 градуса

На всей территории страны в силе желтое предупреждение о сильной жаре в четверг и в пятницу, объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть слабый ветер, во второй половине дня ожидается и умеренный морской бриз. Облаков будет мало, осадков не ожидается.

В Риге в четверг сохранится сухая и солнечная погода, при слабом ветре воздух прогреется до +29 градусов.

Галерея: Пляж в Риге

Температура воды в реках и озерах с утра составляет преимущественно +18...+23 градуса, в море - от +16 до +19 градусов. В течение дня вода прогреется еще больше; в среду вечером в Юрмале вода прогрелась до +21...+23 градусов.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами в период с 11 до 16 часов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!