В четверг жара усилится; в Юрмале вода прогрелась до +20 градусов

В четверг, 27 июня, жара в Латвии усилится, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Сохранится солнечная погода со слабым ветром, осадков не ожидается.
Ночью будет ясно, температура воздуха составит +11...+17 градусов.
Днем воздух прогреется до +28...+31 градуса, лишь местами на побережье будет не выше +25 градусов.
В Риге в четверг будет солнечно и сухо. Температура воздуха ночью составит +17 градусов, в пригородах - до +13...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +30 градусов.
Галерея: Пляж в Риге
По данным Юрмальской спасательной службы, в полдень среды, 26 июня, температура воды в Юрмале составила +20 градусов.
Такая температура воды зафиксирована в Булдури, Майори и Каугури. Во вторник вечером температура воды в Юрмале была от +18 градусов в Майори до +21 градуса в Каугури.
В Риге - в Вакарбулли и Вецаки - вода также нагрелась до +20 градусов.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на большей части побережья вода прогрелась до +18...+20 градусов, однако в Салацгриве и Скултском порту - только до +16 градусов. Температура воды в реках и озерах составляет преимущественно +18...+23 градуса.
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