В четверг жара усилится; в Юрмале вода прогрелась до +20 градусов

Сохранится солнечная погода со слабым ветром, осадков не ожидается.

Ночью будет ясно, температура воздуха составит +11...+17 градусов.

Днем воздух прогреется до +28...+31 градуса, лишь местами на побережье будет не выше +25 градусов.

В Риге в четверг будет солнечно и сухо. Температура воздуха ночью составит +17 градусов, в пригородах - до +13...+16 градусов, а днем воздух прогреется до +30 градусов.

Галерея: Пляж в Риге

По данным Юрмальской спасательной службы, в полдень среды, 26 июня, температура воды в Юрмале составила +20 градусов.

Такая температура воды зафиксирована в Булдури, Майори и Каугури. Во вторник вечером температура воды в Юрмале была от +18 градусов в Майори до +21 градуса в Каугури.

В Риге - в Вакарбулли и Вецаки - вода также нагрелась до +20 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на большей части побережья вода прогрелась до +18...+20 градусов, однако в Салацгриве и Скултском порту - только до +16 градусов. Температура воды в реках и озерах составляет преимущественно +18...+23 градуса.

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