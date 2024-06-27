Синоптики предупреждают: пятница станет самым жарким днем с прошлого лета

Ночью осадков не ожидается, облаков будет мало. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Предполагаемая минимальная температура - от +14 градусов в восточных районах до +20 градусов в Риге и на западном побережье Курземе.

В течение дня солнце будет пригревать, ожидается небольшая облачность, которая усилится в Курземе. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и местами сильные грозовые дожди, преимущественно в Курземе. Вечером вероятность гроз возрастет и в центральных районах страны.

В пятницу в западных и центральных областях порывы южного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется до +30...+33 градусов, на побережье максимальная температура будет на градус ниже.

В Риге последняя пятница июня будет солнечной, к вечеру возрастет вероятность гроз. Ночью будет дуть слабый юго-восточный ветер и температура воздуха опустится примерно до +20 градусов, а днем будет дуть умеренный южный-юго-восточный ветер и столбик термометра поднимется до +32 градусов в тени.

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