Фото К Латвии с юго-запада приближается гроза

В ближайшие несколько часов гроза достигнет Курземе. Сейчас она бушует в Литве, в окрестностях Клайпеды. Данные метеорологического радара показывают, что в Балтийском море к западу от Лиепаи сформировались тяжелые дождевые облака. Когда гроза достигнет суши, ожидается понижение температуры, порывистый ветер и локальные сильные ливни.