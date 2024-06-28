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Фото К Латвии с юго-запада приближается гроза

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Фото: Ekrānuzņēmums

В ближайшие несколько часов гроза достигнет Курземе. Сейчас она бушует в Литве, в окрестностях Клайпеды. Данные метеорологического радара показывают, что в Балтийском море к западу от Лиепаи сформировались тяжелые дождевые облака. Когда гроза достигнет суши, ожидается понижение температуры, порывистый ветер и локальные сильные ливни.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, и в ночь на субботу, 29 июня, во многих регионах пройдут дожди.

Местами, с наибольшей вероятностью в Курземе, прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, температура воздуха составит +20 градусов. День пройдет без осадков, воздух прогреется до +24 градусов, у моря - до +22 градусов.

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