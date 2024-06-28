Фото К Латвии с юго-запада приближается гроза

В ближайшие несколько часов гроза достигнет Курземе. Сейчас она бушует в Литве, в окрестностях Клайпеды. Данные метеорологического радара показывают, что в Балтийском море к западу от Лиепаи сформировались тяжелые дождевые облака. Когда гроза достигнет суши, ожидается понижение температуры, порывистый ветер и локальные сильные ливни.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, и в ночь на субботу, 29 июня, во многих регионах пройдут дожди.
Местами, с наибольшей вероятностью в Курземе, прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус.
⚠️28.06.2024. vakarā Latvijas rietumu daļā gaidāms pērkona negaiss vietām ar krasām vēja brāzmām 15-19 m/s un stiprām lietusgāzēm, iespējama krusa! Negaiss saglabāsies līdz nakts otrajai pusei. pic.twitter.com/9HqBG3F9g2— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) June 28, 2024
В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, температура воздуха составит +20 градусов. День пройдет без осадков, воздух прогреется до +24 градусов, у моря - до +22 градусов.
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