Температура воздуха почти +33 градуса! В Екабпилсе побит июньский рекорд жары

К 15:00 часам рекорд 28 июня был улучшен на восьми наблюдательных станциях и повторен еще на двух метеостанциях.

В Добеле также был побит рекорд третьей декады месяца. Там воздух прогрелся до +32,5 градуса. На большей части территории страны воздух прогрелся до +30...+33 градусов.

28 июня 1973 года в Мерсрагсе была зафиксирована температура +34,6 градуса, что является рекордом максимальной температуры воздуха всей страны как на этот день, так и за июнь в целом.

Уже сообщалось, что в ближайшие сутки Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, и в ночь на субботу, 28 июня, во многих регионах пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Местами, с наибольшей вероятностью в Курземе, прогремят грозы, которые будут сопровождаться сильными ливнями и порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, в отдельных районах Видземе и Латгале пройдет кратковременный дождь, на крайнем востоке страны возможны грозы.

Температура воздуха составит +22...+27 градусов, на западе Курземе и местами на Видземском побережье - +18...+21 градус.

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, возможны грозы, температура воздуха составит +20 градусов. День пройдет без осадков, воздух прогреется до +24 градусов, у моря - до +22 градусов.

Галерея: Рижане спасаются от жары

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