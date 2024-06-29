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Фото В Юрмале резко понизилась температура воды в море

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Пляж Дзинтари. Иллюстративное фото.
Пляж Дзинтари. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Из-за вчерашнего порывистого ветра резко понизилась температура воды в местах купания Рижского залива в Юрмале.

В субботу, в девять утра, температура воды в Булдури опустилась до +12 градусов, а в Майори и Каугури она составила +14 градусов, свидетельствует информация Юрмальской службы спасения.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, у пирса Даугавгривас и в порту Скулте температура воды в субботу утром составляет +20 градусов, в порту Салацгривы она достигает +22 градусов, а в Мерсрагсе вода остыла до +11 градусов.

В Рое температура воды колеблется около +15 градусов, на Колке она на градус выше, а в Вентспилсском порту достигает +19 градусов и в Лиепайском порту колеблется около +20 градусов.

В реках и озерах температура воды в основном составляет +19..+25 градусов.

Фото: праздник курорта в Юрмале

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