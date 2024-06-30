Синоптики сделали прогноз на первый день июля. Какой погоды ждать?

Днем будет облачно, местами возможны прояснения. С середины дни в центральном и восточном районах страны возможны дождь и гроза с сильными ливнями. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, который во время грозы порывами усилится до 15-19 метров в секунду. Воздух прогреется от +18...+23 градусов в западных районах страны до +29...+32 градусов на востоке.

В Риге в понедельник ожидается переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, а температура воздуха повысится до +27...+29 градусов.

По-прежнему в силе желтое предупреждение о жаре. Эксперты предупреждают, что жара оказывает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, а также на системы дыхательных органов. Пожилые люди, младенцы и представители других возрастных групп, страдающие хроническими заболеваниями, подвержены риску проблем со здоровьем. Кроме того, УФ-индекс достигнет высокого уровня, поэтому люди должны быть осторожными, не стоит длительное время находиться под прямыми лучами солнца.

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