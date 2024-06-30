Курземе с запада настигла гроза. Объявлено оранжевое предупреждение

После жаркого дня на большей части территории Латвии к Курземе приблизились грозовые облака, которые будут создавать опасность до 3 часов ночи, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Фото: meteolapa.lv/radars

"По возможности незамедлительно ищите убежище в закрытых помещениях и следуйте указаниям, которые предоставят ответственные структуры. Грозы окажут значительное влияние на активности на открытом воздухе. В целях безопасности оцените, следует ли отменить или перенести запланированные активности на открытом воздухе", - говорится в предупреждении, также опубликованном в приложении 112 в воскресенье вечером.

Фото: 112

"Будьте особенно осторожны в местах, которые особенно подвержены грозам: в лесах ищите укрытие в низких местах, местах с низким кустарником, а на открытой местности - в низких местах, например в долинах. Избегайте нахождения на холмах, в открытых полях, вблизи линий электропередач. Если вы находитесь на воде, постарайтесь выбраться на берег и немедленно найти укрытие. Позаботьтесь о своих домашних животных, они также подвергаются опасности во время грозы", - отмечается в сообщении.

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