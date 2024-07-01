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Во вторник местами возможны дожди; воздух прогреется до +23 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Ливень в Риге
Ливень в Риге Фото: LETA

Во вторник в Курземе, начиная с юго-запада, ожидается дождь, местами осадки будут сильными, прогнозируют синоптики.

Вечером дожди пройдут и местами в центральной части страны, а другие дождевые облака ожидаются местами в приграничных районах в Латгале.

По всей стране увеличится облачность. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +17...+23 градусов.

В Риге между облаками выглянет солнце, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +22 градусов.

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