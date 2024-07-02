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На большей части территории Латвии ночью ожидаются дожди, возможна гроза

rus.tvnet.lv/LETA
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Дождь над морем
Дождь над морем Фото: SIPA/Scanpix

На большей части территории Латвии ночью ожидаются дожди, местами сильные, возможна и гроза, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, температура воздуха составит +11...+15 градусов.

День будет солнечным, местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге ночью ожидается дождь, температура составит около +14 градусов. Днем временами будет выглядывать солнце, возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется до +21 градуса.

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