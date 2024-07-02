На большей части территории Латвии ночью ожидаются дожди, возможна гроза

Небо будет преимущественно облачным, температура воздуха составит +11...+15 градусов.

День будет солнечным, местами возможны кратковременные дожди. Будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +18...+23 градусов.

В Риге ночью ожидается дождь, температура составит около +14 градусов. Днем временами будет выглядывать солнце, возможен кратковременный дождь, а воздух прогреется до +21 градуса.

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