В четверг во многих местах Латвии ожидается сильный дождь

Ночью существенных осадков не будет. Утром и в течение дня во многих районах восточной Латвии, начиная с юга, ожидаются дожди. В западной части страны будет светить солнце, и лишь в некоторых местах пройдут кратковременные дожди.

Будет дуть легкий ветер переменного направления, в Курземе - южный, юго-западный от слабого до умеренного.

Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, а днем не превысит +16...+22 градусов.

В четверг в Риге будет много облаков, но осадков не ожидается. Ночью воздух остынет до +13 градусов, а дневная температура составит около +20 градусов.

Видео: Буря в Цесисе 1 июля

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