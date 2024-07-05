Последние измерения: где в Риге самая теплая и холодная вода?

В других местах для купания температура воды ниже. В местах купания на Луцавсале, Кипсале и Кишэзерс температура достигает 20 градусов, а в Румбуле всего +19 градусов.

Самая холодная вода на пляжах в Вакарбулли и Вецаки, где она прогрелась до +18 градусов.

В начале купального сезона Рижское самоуправление обеспечило в местах для купания улучшенную и обновленную инфраструктуру. В ряде мест с целью повышения доступности среды для людей в инвалидных колясках и родителей с детскими колясками построены новые мостки, также установлены скамейки, лежаки и кабины для переодевания.

Ранее сообщалось, что в Риге запрещено купаться в Даугаве напротив ул. Латгалес, 320, где отмечено незначительное цветение водорослей, и в Булльупе на ул. Бирзес - там повышен показатель кишечных энтерококков.

В этих местах пока купаться запрещено, о чем размещены соответствующие информативные знаки, а на следующей неделе будут проведены повторные анализы.

В свою очередь, на восьми официальных пляжах Риги хорошее качество воды и последние анализы показали, что купаться можно в том числе почти во всех других популярных у жителей местах отдыха у водоемов.

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