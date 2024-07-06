В воскресенье местами возможна гроза

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), вечером в восточных районах ожидаются сильные грозовые ливни, во время которых возможен и град.

Умеренный юго-восточный, южный ветер сменит направление на юго-западное, западное, на большей части территории страны порывы достигнут 15-17 метров в секунду, но местами в восточных районах во время грозы - даже 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха в западных районах составит +18...+23 градуса, в центральных районах - от +24 до +28 градусов, а в восточных районах до прихода атмосферного фронта воздух успеет прогреться до +28...+30 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, которая во второй половине дня принесет кратковременный дождь и грозу. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный, южный ветер, который сменит направление на юго-западное, западное, а во время грозы он станет порывистым. Максимальная температура воздуха составит +24...+26 градусов.

В середине дня индекс ультрафиолетового излучения достигнет средних и высоких значений, поэтому LVĢMC призывает соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Видео: Буря в Цесисе 1 июля

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