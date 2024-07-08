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Во вторник станет еще теплее

rus.tvnet.lv/LETA
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Жара на пляже
Жара на пляже Фото: AP/Scanpix

Во вторник днем, 9 июля, температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+27 градусов, но в некоторых районах на побережье не превысит +21 градуса, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается преимущественно незначительная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер переменного направления, днем также ожидается умеренный ветер с запада.

Минимальная температура воздуха на восходе составит +8...+14 градусов.

В Риге во вторник, 9 июля, будет малооблачно, временами количество облаков может увеличиваться. Осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха будет колебаться около +15 градусов, в пригороде похолодает до +12 градусов.

Днем слабый до умеренного юго-западный ветер перейдет в северный, максимальная температура воздуха составит приблизительно +25 градусов.

Галерея: Летняя погода

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