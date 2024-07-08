Во вторник станет еще теплее

В ближайшие сутки ожидается преимущественно незначительная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер переменного направления, днем также ожидается умеренный ветер с запада.

В Риге во вторник, 9 июля, будет малооблачно, временами количество облаков может увеличиваться. Осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха будет колебаться около +15 градусов, в пригороде похолодает до +12 градусов.