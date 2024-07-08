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Во вторник воздух прогреется до +27 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Жара на пляже
Жара на пляже Фото: AP/Scanpix

Во вторник днем температура воздуха в Латвии повысится до +23...+27 градусов, более теплая погода ожидается на юге Земгале, прогнозируют синоптики.

Немного прохладнее будет на побережье, где максимальная температура воздуха составит +21 градус.

Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер.

В Риге ожидается солнечный день, без осадков. Будет дуть западный ветер, на побережье - слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха достигнет +25 градусов.

В середине лета ультрафиолетовое излучение находится на самом высоком уровне в году, поэтому с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами.

Галерея: Летняя погода

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