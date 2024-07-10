Какая температура воды в Юрмале и на других пляжах Латвии?

Рано утром в среду температура воды в портах Мерсрагс и Роя составляла 14-15 градусов, в Колке - около 16 градусов, а в Даугавгриве вода остыла до 17 градусов.

В портах Скулте и Салацгрива, а также в Вентспилсе температура воды составляет около 20 градусов, а в Лиепайском торговом канале вода прогрелась до 22 градусов.

По данным Юрмальской пляжной спасательной службы, температура воды в Каугури, Майори и Булдури во вторник вечером достигла 21-22 градусов.

В реках Айвиексте, Даугава, Лиелупе и Вента температура воды утром составляет 20...23 градуса, в Гауе - 18...20 градусов, в остальных реках в основном 17...22 градуса.

В самых крупных озерах температура воды в среднем 19-21 градус.

В ближайшие сутки усилится юго-восточный ветер, что может привести к похолоданию воды в море.

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