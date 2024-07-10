Синоптики предупреждают: в четверг жара сменится очень сильными грозовыми ливнями

Первые дождевые облака достигнут Курземе ночью. Начиная с утра четверга дождь возможен и в центральной части страны, где самые сильные осадки прогнозируются вечером. Местами прогремят грозы и пройдут очень интенсивные дожди, которые локально могут привести к наводнениям. Во время грозы в некоторых районах возможен град и сильные порывы ветра.

Господствующим будет умеренный южный, юго-восточный ветер, в порывах его скорость во многих местах будет достигать 13 метров в секунду.

В Латгале и на востоке Видземе в четверг ожидается сухая и солнечная погода; наиболее пасмурным день будет в Курземе.

Видео: Дождь в Риге

Температура воздуха ночью опустится до +16...+20 градусов, местами в восточной части страны - до +13...+15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +27...+32 градусов, в Курземе - до +21...+26 градусов.

В Риге утром и днем возможен дождь, а наибольшая вероятность осадков прогнозируется в четверг вечером. Возможны очень сильные ливни с грозами, а также град и сильные порывы ветра. В основном будет дуть умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью в центре города не опустится ниже +20 градусов, максимальная температура днем может составить +30 градусов.

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