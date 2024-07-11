Видео Тысячи людей остались без света: очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия

Днем в четверг, 11 июля, сильные грозы и непогода достигли центральной части Латвии. Очевидцы поделились увиденным в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июля, Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.
В вечеру, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.
В Курземе красное предупреждение отменено, но предупреждение оранжевого уровня остается в силе.
К 16:00 самые сильные дожди и наибольшее количество молний было зафиксировано в Бауском крае. По данным Latvijas valsts ceļu, между Бауской и Церауксте зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.
Днем в четверг было прекращено электроснабжение примерно 8 тысячам клиентов Sadales tīkls в центральной части страны, сообщили агентству LETA в компании.
Наиболее масштабные перебои с электроснабжением зафиксированы в Бауске и Бауском крае.
Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.
Очевидец запечатлел сильный дождь в Бауске.
Pērkona negaisa intensitātes novērojumi Bauskā.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 11, 2024
Video: V. Kurpnieks pic.twitter.com/41g349TYK5
Очевидец Алдис запечатлел сильные порывы ветра около Бауски. На видео видно как минимум одно поваленное дерево, можно также оценить силу ветра. Автомобиль остановился на обочине дороги.
Negaiss ar vētru Bauskas pusē. Ceļu novērojumu stacija posmā Bauska - Ceraukstes fiksējusi vēja brāzmas līdz 31,5 m/s, bet LVĢMC novērojumu stacija Bauskā līdz 29 m/s. Tiek reģistrēti vairāki simti "Sadales tīkls" avārijas atslēgumu elektrotīklā.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 11, 2024
📹Aldis Mucenieks@Djpuco… pic.twitter.com/7VuSoWbmxC
Лаура также запечатлела сильную непогоду около Бауски.
Zemgali sasniedz negaisa mākoņi no Lietuvas. Vējš jau Bauskas puse lauzis kokus. Šovakar vietām Zemgalē un Vidzemes rietumos, tostarp Rīgas apkārtnē, gaidāmas ļoti stipras pērkona lietusgāzes, arī stiprs vējš un krusa. Video no Bauskas, autore Laura Jaunzema. pic.twitter.com/ffKHrQeM76— Toms Bricis (@boms_tricis) July 11, 2024
Представители Sadales tīkls пояснили, что ущерб электросетям наносят упавшие деревья и ветки, а также грозовые разряды.
Во время грозы жителей просят быть осторожными вблизи воздушных линий электропередачи и другой электроинфраструктуры, самое безопасное место - укрыться в закрытых помещениях, напоминают представители Sadales tīkls.
Sadales tīkls подчеркивает, что во время грозы находиться на улице небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередачи и других электрических устройств.
Также не нужно приближаться к линиям электропередачи, если над ними нависают деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls.
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