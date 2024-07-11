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Видео Тысячи людей остались без света: очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия

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Очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия в Латвии
Очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия в Латвии Фото: Ekrānuzņēmums no video/X/Apollo.lv kolāža

Днем в четверг, 11 июля, ​​сильные грозы и непогода достигли центральной части Латвии. Очевидцы поделились увиденным в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июля, Латвийский Центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.

В вечеру, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.

В Курземе красное предупреждение отменено, но предупреждение оранжевого уровня остается в силе.

Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC
Zibens izlādes pēdējās stundas laikā (līdz plkst. 16:00).
Zibens izlādes pēdējās stundas laikā (līdz plkst. 16:00). Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

К 16:00 самые сильные дожди и наибольшее количество молний было зафиксировано в Бауском крае. По данным Latvijas valsts ceļu, между Бауской и Церауксте зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

Днем в четверг было прекращено электроснабжение примерно 8 тысячам клиентов Sadales tīkls в центральной части страны, сообщили агентству LETA в компании.

Наиболее масштабные перебои с электроснабжением зафиксированы в Бауске и Бауском крае.

Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

Очевидец запечатлел сильный дождь в Бауске.

Очевидец Алдис запечатлел сильные порывы ветра около Бауски. На видео видно как минимум одно поваленное дерево, можно также оценить силу ветра. Автомобиль остановился на обочине дороги.

Лаура также запечатлела сильную непогоду около Бауски.

Представители Sadales tīkls пояснили, что ущерб электросетям наносят упавшие деревья и ветки, а также грозовые разряды.

Во время грозы жителей просят быть осторожными вблизи воздушных линий электропередачи и другой электроинфраструктуры, самое безопасное место - укрыться в закрытых помещениях, напоминают представители Sadales tīkls.

Sadales tīkls подчеркивает, что во время грозы находиться на улице небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередачи и других электрических устройств.

Также не нужно приближаться к линиям электропередачи, если над ними нависают деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls.

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