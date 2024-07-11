Видео Тысячи людей остались без света: очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия

Очевидец Алдис запечатлел сильные порывы ветра около Бауски. На видео видно как минимум одно поваленное дерево, можно также оценить силу ветра. Автомобиль остановился на обочине дороги.

Negaiss ar vētru Bauskas pusē. Ceļu novērojumu stacija posmā Bauska - Ceraukstes fiksējusi vēja brāzmas līdz 31,5 m/s, bet LVĢMC novērojumu stacija Bauskā līdz 29 m/s. Tiek reģistrēti vairāki simti "Sadales tīkls" avārijas atslēgumu elektrotīklā.



📹Aldis Mucenieks@Djpuco… pic.twitter.com/7VuSoWbmxC — Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 11, 2024

Лаура также запечатлела сильную непогоду около Бауски.

Zemgali sasniedz negaisa mākoņi no Lietuvas. Vējš jau Bauskas puse lauzis kokus. Šovakar vietām Zemgalē un Vidzemes rietumos, tostarp Rīgas apkārtnē, gaidāmas ļoti stipras pērkona lietusgāzes, arī stiprs vējš un krusa. Video no Bauskas, autore Laura Jaunzema. pic.twitter.com/ffKHrQeM76 — Toms Bricis (@boms_tricis) July 11, 2024

Представители Sadales tīkls пояснили, что ущерб электросетям наносят упавшие деревья и ветки, а также грозовые разряды.

Во время грозы жителей просят быть осторожными вблизи воздушных линий электропередачи и другой электроинфраструктуры, самое безопасное место - укрыться в закрытых помещениях, напоминают представители Sadales tīkls.

Sadales tīkls подчеркивает, что во время грозы находиться на улице небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередачи и других электрических устройств.

Также не нужно приближаться к линиям электропередачи, если над ними нависают деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls.

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