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Видео Тысячи людей остались без света, поезда опаздывают: очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия (1)

rus.tvnet.lv
Обновлено 11 июля 2024, 19:32
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Очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия в Латвии
Очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия в Латвии Фото: Ekrānuzņēmums no video/X/Apollo.lv kolāža

Днем в четверг, 11 июля, ​​сильные грозы и непогода достигли центральной части Латвии. Очевидцы поделились увиденным в соцсетях.

Из-за перебоев с электроснабжением поезда в направлении Саулкрасты задерживаются

Компания Vivi, которая занимается перевозкой пассажиров, сообщила, что два поезда Рига - Скулте и Скулте - Рига опаздывают.

Представитель предприятия по обслуживанию инфраструктуры Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците сообщила агентству LETA, что задержки связаны с перебоями в подаче электроэнергии. Линии электропередачи не повреждены, но проблемы связаны с электрокоммуникацией и устройствами связи.

Видео: Непогода в Сигулде

Видео: Непогода в Вецлайценской волости

Нарушено электроснабжение у 8800 клиентов Sadales tīkls

Днем в четверг было нарушено электроснабжение примерно у 8 тыс. клиентов Sadales tīkls в центральной части страны, сообщили агентству LETA в компании.

Наиболее масштабные перебои с электроснабжением зафиксированы в Бауске и Бауском крае.

Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

Sadales tīkls подчеркивает, что во время грозы находиться на улице небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередачи и других электрических устройств.

Также не нужно приближаться к линиям электропередачи, если над ними нависают деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls.

Самый большой ущерб - в Бауске

К 16:00 самые сильные дожди и наибольшее количество молний было зафиксировано в Бауском крае. По данным Latvijas Valsts ceļi, между Бауской и Церауксте зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

Сильный ветер сорвал крышу арены стадиона в Бауске, сообщил исполнительный директор Бауского самоуправления Ивар Романов.

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.

Очевидец запечатлел сильный дождь в Бауске.

Очевидец Алдис запечатлел сильные порывы ветра около Бауски. На видео видно как минимум одно поваленное дерево, можно также оценить силу ветра. Автомобиль остановился на обочине дороги.

Лаура также запечатлела сильную непогоду около Бауски.

Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.

В вечеру 11 июля Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.

В Курземе красное предупреждение отменено, но предупреждение оранжевого уровня остается в силе.

Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC
Разряды молний за последний час (до 16:00)
Разряды молний за последний час (до 16:00) Фото: Ekrānuzņēmums no LVĢMC

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