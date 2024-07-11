Днем в четверг, 11 июля, сильные грозы и непогода достигли центральной части Латвии. Очевидцы поделились увиденным в соцсетях.
Видео ⟩ Тысячи людей остались без света, поезда опаздывают: очевидцы показали ущерб, который нанесла стихия (1)
Из-за перебоев с электроснабжением поезда в направлении Саулкрасты задерживаются
Компания Vivi, которая занимается перевозкой пассажиров, сообщила, что два поезда Рига - Скулте и Скулте - Рига опаздывают.
Представитель предприятия по обслуживанию инфраструктуры Latvijas dzelzceļš Агнесе Лиците сообщила агентству LETA, что задержки связаны с перебоями в подаче электроэнергии. Линии электропередачи не повреждены, но проблемы связаны с электрокоммуникацией и устройствами связи.
Видео: Непогода в Сигулде
Видео: Непогода в Вецлайценской волости
Нарушено электроснабжение у 8800 клиентов Sadales tīkls
Днем в четверг было нарушено электроснабжение примерно у 8 тыс. клиентов Sadales tīkls в центральной части страны, сообщили агентству LETA в компании.
Наиболее масштабные перебои с электроснабжением зафиксированы в Бауске и Бауском крае.
Sadales tīkls работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.
Sadales tīkls подчеркивает, что во время грозы находиться на улице небезопасно, особенно вблизи воздушных линий электропередачи и других электрических устройств.
Также не нужно приближаться к линиям электропередачи, если над ними нависают деревья, ветки или видны оборванные провода. О таких опасных ситуациях необходимо сообщать в Sadales tīkls.
Самый большой ущерб - в Бауске
К 16:00 самые сильные дожди и наибольшее количество молний было зафиксировано в Бауском крае. По данным Latvijas Valsts ceļi, между Бауской и Церауксте зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.
Сильный ветер сорвал крышу арены стадиона в Бауске, сообщил исполнительный директор Бауского самоуправления Ивар Романов.
По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.
Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.
Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.
По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.
По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.
Очевидец запечатлел сильный дождь в Бауске.
Pērkona negaisa intensitātes novērojumi Bauskā.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 11, 2024
Video: V. Kurpnieks pic.twitter.com/41g349TYK5
Очевидец Алдис запечатлел сильные порывы ветра около Бауски. На видео видно как минимум одно поваленное дерево, можно также оценить силу ветра. Автомобиль остановился на обочине дороги.
Negaiss ar vētru Bauskas pusē. Ceļu novērojumu stacija posmā Bauska - Ceraukstes fiksējusi vēja brāzmas līdz 31,5 m/s, bet LVĢMC novērojumu stacija Bauskā līdz 29 m/s. Tiek reģistrēti vairāki simti "Sadales tīkls" avārijas atslēgumu elektrotīklā.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 11, 2024
📹Aldis Mucenieks@Djpuco… pic.twitter.com/7VuSoWbmxC
Лаура также запечатлела сильную непогоду около Бауски.
Zemgali sasniedz negaisa mākoņi no Lietuvas. Vējš jau Bauskas puse lauzis kokus. Šovakar vietām Zemgalē un Vidzemes rietumos, tostarp Rīgas apkārtnē, gaidāmas ļoti stipras pērkona lietusgāzes, arī stiprs vējš un krusa. Video no Bauskas, autore Laura Jaunzema. pic.twitter.com/ffKHrQeM76— Toms Bricis (@boms_tricis) July 11, 2024
Bauskā izpļauts Karpa dārzs. pic.twitter.com/EcWUeO4JcP— Agris Volkovs (@agrisvolkovs) July 11, 2024
Līdz plkst. 16.00 intensīvākās lietusgāzes un lielākais skaits zibeņu bija Bauskas novadā. Saskaņā ar @LVceli datiem starp Bausku un Cerauksti reģistrētas vēja brāzmas līdz 31 m/s. https://t.co/0WxYp5JT9Z pic.twitter.com/0M4CnRozFo— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 11, 2024
Negaisa postījumi Bauskas pusē. Vairāki nolauzti koki, daži izgāzti ar saknēm. Viens uzkritis arī daudzdzīvokļu mājai.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) July 11, 2024
📸1.foto - Gunchita via "MeteoLatvia" (Telegram)
📸 2.,3. foto - Sintija via "MeteoLatvia" (Telegram) https://t.co/6vwAlTrJ5B pic.twitter.com/HqHBw7jOAJ
Ранее сообщалось, что в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом.
В вечеру 11 июля Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии изменил зону красного предупреждения на центральные регионы страны.
В Курземе красное предупреждение отменено, но предупреждение оранжевого уровня остается в силе.
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