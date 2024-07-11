Самый большой ущерб - в Бауске

К 16:00 самые сильные дожди и наибольшее количество молний было зафиксировано в Бауском крае. По данным Latvijas Valsts ceļi, между Бауской и Церауксте зафиксированы порывы ветра до 31 метра в секунду.

Сильный ветер сорвал крышу арены стадиона в Бауске, сообщил исполнительный директор Бауского самоуправления Ивар Романов.

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.

Очевидец запечатлел сильный дождь в Бауске.

Pērkona negaisa intensitātes novērojumi Bauskā.

Video: V. Kurpnieks pic.twitter.com/41g349TYK5 — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 11, 2024

Очевидец Алдис запечатлел сильные порывы ветра около Бауски. На видео видно как минимум одно поваленное дерево, можно также оценить силу ветра. Автомобиль остановился на обочине дороги.