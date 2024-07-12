Дожди закончатся? Синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

В ближайшие несколько дней ожидается переменная облачность, ночь на субботу пройдет без осадков, но днем во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможны грозы. Вечером в субботу прогнозируются сильные грозовые дожди, местами возможен крупный град и разрушительные порывы ветра.

Максимальная температура составит +21...+27 градусов, на юго-востоке до +29 градусов.

Ночью дождевые и грозовые облака отойдут на северо-восток, а день будет преимущественно сухим и солнечным, с медленным или умеренным западным ветром и потеплением до +22...+26 градусов, на побережье около +20 градусов.

В понедельник и вторник ожидается жара до +28 градусов, кратковременные дожди и возможные грозы. Согласно текущим прогнозам, к середине недели станет немного прохладнее.

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