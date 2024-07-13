Фото Будет ли дождь и гроза? Синоптики сделали прогноз на воскресенье

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, днем ожидается преимущественно сухая погода, лишь к вечеру в отдельных центральных районах пройдут кратковременные дожди. Будет пасмурно с временными прояснениями.

Западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного в порывах на морском побережье будет достигать скорости 15 метров в секунду, но к вечеру ослабеет.

Воздух в воскресенье прогреется до +20…+25 градусов, в восточных регионах - до +26 градусов.

В столице в воскресенье облака будут перемежаться с солнцем, но осадков не принесут. Сохранится южный ветер от слабого до умеренного, который во второй половине дня начнет ослабевать. Максимальная температура воздуха в Риге составит +22…+24 градуса.

При этом синоптики предупреждают, что предстоящей ночью в восточной части страны еще пройдут дожди, в некоторых местах - ливни с грозами, возможен и град. Будет дуть слабый до умеренного восточный ветер, который затем сменит направление и подует с юго-запада и запада, на морском побережье он будет сильнее и в порывах может достигать скорости 15-18 метров в секунду. Воздух остынет до +15…+18 градусов.

В Риге ближайшей ночью временами ожидаются прояснения, однако в первой половине ночи также вероятен дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, столбики термометров опустятся до +17…+18 градусов.

Галерея: Дождь в Риге

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