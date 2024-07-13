Видео В Литве - торнадо; Латвию пересекают опасные грозовые облака

В субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляй в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляй и недалеко от границы с Латвией.

Другая гроза пересекает центральную часть Курземе в направлении с юга на север, гром гремел и поблизости от Павилосты.

В ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут чрезвычайно интенсивные, но кратковременные дожди, локально возможны также крупный град, бури и торнадо, прогнозируют синоптики.

Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение о грозе, оно действует по всей стране до полуночи.

Видео: в окрестностях Шяуляй наблюдался торнадо

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