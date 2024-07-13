Видео В Литве - торнадо; Латвию пересекают опасные грозовые облака

Вечером в субботу, 13 июля, Латвию пересекают грозовые облака, которые могут стать причиной разрушительной грозы, - они движутся с юго-запада на северо-восток, свидетельствует метеорологическая информация.
В субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляй в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляй и недалеко от границы с Латвией.
Другая гроза пересекает центральную часть Курземе в направлении с юга на север, гром гремел и поблизости от Павилосты.
В ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут чрезвычайно интенсивные, но кратковременные дожди, локально возможны также крупный град, бури и торнадо, прогнозируют синоптики.
Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение о грозе, оно действует по всей стране до полуночи.
Видео: в окрестностях Шяуляй наблюдался торнадо
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