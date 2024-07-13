Сб, 13.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео В Литве - торнадо; Латвию пересекают опасные грозовые облака

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Торнадо в Литве
Торнадо в Литве Фото: Ekrānuzņēmums no video/Orai ir klimatas Lietuvoje/Apollo.lv kolāža

Вечером в субботу, 13 июля, Латвию пересекают грозовые облака, которые могут стать причиной разрушительной грозы, - они движутся с юго-запада на северо-восток, свидетельствует метеорологическая информация.

В субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляй в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляй и недалеко от границы с Латвией.

Другая гроза пересекает центральную часть Курземе в направлении с юга на север, гром гремел и поблизости от Павилосты.

В ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут чрезвычайно интенсивные, но кратковременные дожди, локально возможны также крупный град, бури и торнадо, прогнозируют синоптики.

Как сообщалось, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение о грозе, оно действует по всей стране до полуночи.

Видео: в окрестностях Шяуляй наблюдался торнадо

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх