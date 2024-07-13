В субботу в Риге прошла гроза, а в Олайне бушевал сильный ветер

В субботу вечером, около 20:00, синоптики предупредили о надвигающейся на Ригу грозе, которая могла сопровождаться сильными дождями и, возможно, градом. Грозовые облака не вызвали серьезных повреждений в столице, однако возле Олайне наблюдался сильный ветер, разрушивший парк солнечных батарей.
В предупреждении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы было сказано, что возможен также град.
В связи с предстоящим ненастьем было объявлено желтое предупреждение, которое действовало до 22:30.
Стало известно, что 20:15 сильный ветер пронесся над Олайне, разрушив парк солнечных батарей.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что поздно вечером в субботу в спасательную службу поступило мало звонков, связанных с ущербом, причиненным ураганом.
Šovakar ap pl. 20.15 Olaines pusē plosījies virpuļviesulis. Tas gājis pāri saules paneļu parkam, raujot paneļus augstu gaisā.— Toms Bricis (@boms_tricis) July 13, 2024
Video: Ulvis Zeltiņš pic.twitter.com/bitdnxF0ew
В Олайне поступило всего два вызова из-за поваленных деревьев.
В остальной части страны все спокойно, звонков мало, отметили в службе.
Уже сообщалось, что в субботу, 13 июля, ближе к вечеру в окрестностях Шяуляя в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляя и недалеко от границы с Латвией.
Другая гроза пересекает центральную часть Курземе в направлении с юга на север, гром гремел и вблизи Павилосты.
В ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут чрезвычайно интенсивные, но кратковременные дожди, локально возможны также крупный град, бури и торнадо, прогнозируют синоптики.
Видео: Непогода в Сигулде 11 июля
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