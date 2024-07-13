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В субботу в Риге прошла гроза, а в Олайне бушевал сильный ветер

rus.tvnet.lv
Обновлено 14 июля 2024, 00:07
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Фото: LETA/TVNET kolāža

В субботу вечером, около 20:00, синоптики предупредили о надвигающейся на Ригу грозе, которая могла сопровождаться сильными дождями и, возможно, градом. Грозовые облака не вызвали серьезных повреждений в столице, однако возле Олайне наблюдался сильный ветер, разрушивший парк солнечных батарей. 

В предупреждении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы было сказано, что возможен также град.

В связи с предстоящим ненастьем было объявлено желтое предупреждение, которое действовало до 22:30.

Стало известно, что 20:15 сильный ветер пронесся над Олайне, разрушив парк солнечных батарей.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что поздно вечером в субботу в спасательную службу поступило мало звонков, связанных с ущербом, причиненным ураганом.

В Олайне поступило всего два вызова из-за поваленных деревьев.

В остальной части страны все спокойно, звонков мало, отметили в службе.

Уже сообщалось, что в субботу, 13 июля, ближе к вечеру в окрестностях Шяуляя в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляя и недалеко от границы с Латвией.

Другая гроза пересекает центральную часть Курземе в направлении с юга на север, гром гремел и вблизи Павилосты.

Фото: Facebook

В ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут чрезвычайно интенсивные, но кратковременные дожди, локально возможны также крупный град, бури и торнадо, прогнозируют синоптики.

Видео: Непогода в Сигулде 11 июля

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