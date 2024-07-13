Желтое предупреждение! В ближайшие часы в Риге ожидается гроза с ливнем и градом

В предупреждении Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы говорится, что возможен град.

В связи с предстоящим ненастьем объявлено желтое предупреждение, которое действует до 22:30.

Уже сообщалось, что в субботу ближе к вечеру в окрестностях Шяуляя в Литве был замечен торнадо. Это грозовое облако в шесть часов вечера находилось на востоке от Шяуляя и недалеко от границы с Латвией.

Другая гроза пересекает центральную часть Курземе в направлении с юга на север, гром гремел и вблизи Павилосты.

Фото: Facebook

В ближайшие часы в Латвии образуются новые грозовые облака, которые местами принесут чрезвычайно интенсивные, но кратковременные дожди, локально возможны также крупный град, бури и торнадо, прогнозируют синоптики.

Видео: Непогода в Сигулде 11 июля

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