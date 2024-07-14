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Фото В воскресенье небо прояснится и только в некоторых районах ожидается дождь

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье к вечеру в некоторых центральных районах пройдет кратковременный дождь, но в целом день пройдет без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет облачным с прояснениями.

Будет дуть юго-западный или умеренный западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до +20...+25 градусов, в восточных районах до +26 градусов.

В Риге облака будут чередоваться с солнцем, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный ветер, который ослабеет во второй половине дня. Воздух прогреется до +22...+24 градусов.

Фото: выставка "Лиллии" в Латвийском музее природы

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