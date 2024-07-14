Фото В воскресенье небо прояснится и только в некоторых районах ожидается дождь

В воскресенье к вечеру в некоторых центральных районах пройдет кратковременный дождь, но в целом день пройдет без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет облачным с прояснениями.
Будет дуть юго-западный или умеренный западный ветер, на побережье порывами до 15 метров в секунду.
Labrīt!— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 14, 2024
Šodien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, kas dienas pirmajā pusē jūras piekrastē vēl būs brāzmains. Gaiss iesils līdz +20…+25°, austrumu rajonos līdz +26°. pic.twitter.com/WAj2pW4sGT
В воскресенье воздух прогреется до +20...+25 градусов, в восточных районах до +26 градусов.
В Риге облака будут чередоваться с солнцем, но осадков не ожидается. Сохранится слабый или умеренный южный ветер, который ослабеет во второй половине дня. Воздух прогреется до +22...+24 градусов.
Фото: выставка "Лиллии" в Латвийском музее природы
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