Фото В понедельник местами пройдут дожди, а воздух прогреется до +26 градусов

В понедельник воздух прогреется до +23...+26 градусов, но местами ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
На побережье температура воздуха останется в пределах +20...+23 градусов.
Ветер в понедельник будет слабым.
В столице облака будут периодически закрывать солнце, но погода будет сухой. Будет дуть легкий ветерок, воздух прогреется до +23...+25 градусов.
В течение ночи существенных осадков не ожидается. В отдельных районах при слабом ветре появится туман. Воздух остынет до +12...+16 градусов, +16...+18 градусов на юго-востоке.
В Риге в течение ночи будет частично облачно и сухо. При слабом ветре столбик термометра опустится до +14...+16 градусов.
𝟏𝟓.𝟎𝟕. Sākot no pēcpusdienas, vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet veidosies migla. Lēns vējš. Gaisa temperatūra:— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 14, 2024
🌙naktī +12…+16°, dienvidaustrumu rajonos +16…+18;
☀️dienā +23…+26°, piekrastē +20…+23°.
Фото: в Кемерском парке цветут розы
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!