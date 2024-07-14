Фото В понедельник местами пройдут дожди, а воздух прогреется до +26 градусов

На побережье температура воздуха останется в пределах +20...+23 градусов.

Ветер в понедельник будет слабым.

В столице облака будут периодически закрывать солнце, но погода будет сухой. Будет дуть легкий ветерок, воздух прогреется до +23...+25 градусов.

В течение ночи существенных осадков не ожидается. В отдельных районах при слабом ветре появится туман. Воздух остынет до +12...+16 градусов, +16...+18 градусов на юго-востоке.

В Риге в течение ночи будет частично облачно и сухо. При слабом ветре столбик термометра опустится до +14...+16 градусов.

𝟏𝟓.𝟎𝟕. Sākot no pēcpusdienas, vietām īslaicīgs lietus. Naktī dažviet veidosies migla. Lēns vējš. Gaisa temperatūra:

🌙naktī +12…+16°, dienvidaustrumu rajonos +16…+18;

☀️dienā +23…+26°, piekrastē +20…+23°. — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 14, 2024

Фото: в Кемерском парке цветут розы

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