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Фото В понедельник местами пройдут дожди, а воздух прогреется до +26 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Кот у Латвийской национальной оперы и балета
Кот у Латвийской национальной оперы и балета Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник воздух прогреется до +23...+26 градусов, но местами ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На побережье температура воздуха останется в пределах +20...+23 градусов.

Ветер в понедельник будет слабым.

В столице облака будут периодически закрывать солнце, но погода будет сухой. Будет дуть легкий ветерок, воздух прогреется до +23...+25 градусов.

В течение ночи существенных осадков не ожидается. В отдельных районах при слабом ветре появится туман. Воздух остынет до +12...+16 градусов, +16...+18 градусов на юго-востоке.

В Риге в течение ночи будет частично облачно и сухо. При слабом ветре столбик термометра опустится до +14...+16 градусов.

Фото: в Кемерском парке цветут розы

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