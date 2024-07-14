Синоптики сообщили о погоде на следующей неделе

В начале новой рабочей недели в Латвии будет ощущаться влияние антициклона - погода будет спокойной и преимущественно сухой. В понедельник местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах образуется туман. Будет дуть слабый ветер, и погода сохранится теплой, до +21..+26 градусов в светлое время суток.

Во вторник погода также будет похожей, только температура воздуха будет становиться все выше. В ночные часы столбик термометра не опустится ниже отметки +13..+18 градусов, а днем почти на всей территории страны воздух прогреется до +25..+30 градусов.

Видео: буря под Сигулдой

Ночь на среду будет особенно теплой, так как минимальная температура воздуха по всей стране составит +18..+21 градус, то есть на части территории ожидается тропическая ночь, отмечают синоптики. Вместе с тем, в среду во второй половине ночи Латвию с запада достигнет зона осадков, которая принесет дожди на всю территорию страны.

Среда днем воздух прогреется до +20..+26 градусов.

Во второй половине недели погода существенно не изменится, лишь облака иногда принесут небольшой дождь, а температура воздуха по-прежнему днем на большей части страны будет держаться выше +20 градусов.

В самом конце недели Латвию может достичь обширная зона осадков, прогнозируют синоптики.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!