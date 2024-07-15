Вторник в Латвии будет жарким: воздух прогреется до +30 градусов

Сегодня ночью будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, также возможна гроза. Локально образуется туман, а ветер останется слабым. Воздух остынет до +13...+18 градусов.

В Риге также будет переменная облачность, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит +17...+18 градусов.

Во вторник в течение дня солнце будет чередоваться с облаками, без существенных осадков. Ветер будет слабым. Температура воздуха поднимется до +25...+30 градусов, в Курземе на побережье залива будет не выше +22...+24 градусов.

В столице также ожидается переменная облачность, но тучи не принесут дождя. Ветер будет дуть слабый, воздух прогреется до +28...+30 градусов.

Напомним, на прошлой неделе сильные грозы обрушились на многие районы Латвии, вызвав масштабные разрушения. Особенно сильно пострадала Бауска, где под корнями вырванного с корнем дерева были найдены два человеческих черепа и кости.

Видео: Молодежь в Бауске помогает устранять последствия бури

Галерея: Последствия бури в Бауске

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