Вторник принесет сильную жару

Ожидается переменная облачность, и лишь в некоторых районах Курземе возможны кратковременные дожди и грозы.

Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до +26...+30 градусов. В Курземе, на побережье залива, будет прохладнее - до +23...+25 градусов.

В Риге в течение дня ожидается сухая погода с переменной облачностью. Максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!