Среда вместе с жарой может принести грозу и град

Ночью начиная с западных регионов страны увеличится облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, возможен град. Будет преобладать слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, в Курземе во время грозы его порывы составят до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже +18...+22 градусов.