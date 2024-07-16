Среда вместе с жарой может принести грозу и град

В среду ожидается жаркая погода, возможны дожди и грозы с градом, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью начиная с западных регионов страны увеличится облачность, во многих местах пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, возможен град. Будет преобладать слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, в Курземе во время грозы его порывы составят до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха не опустится ниже +18...+22 градусов.
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В Риге ночь будет облачной, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.
Днем ожидается переменная облачность, на востоке страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит +23...+28 градусов, на морском побережье - до +20...+23 градусов.
В столице утром ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +25...+27 градусов.
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