В четверг воздух прогреется до +26 градусов; местами возможен дождь

В четверг ожидается переменная облачность, которая местами принесет кратковременный дождь. Сохранится слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, на побережье он будет порывистым. Воздух прогреется до +22...+26 градусов, в свою очередь на морском побережье потеплеет всего до +20 градусов.

Переменная облачность ожидается и в Риге, однако осадков там не прогнозируется. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, западный ветер, а столбик термометра поднимется до отметки в +23...+25 градусов.

На солнце индекс ультрафиолетового излучения достигнет умеренных значений, поэтому людям следует быть осторожными и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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