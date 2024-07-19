Пятница будет теплой и облачной. Возможны дожди

В пятницу временами сквозь облака будет выглядывать солнце, местами, в основном на востоке страны, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, воздух прогреется до +21...+26 градусов, на побережье - до +20 градусов.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура составит +22...+24 градуса.

Предстоящей ночью в отдельных регионах Видземе пройдет кратковременный дождь, температура воздуха составит +13...+18 градусов, в Риге - до +16...+17 градусов.

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