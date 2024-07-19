В субботу местами пройдут дожди, возможны и грозы

Ночью небо временами будет проясняться, но в Видземе облака принесут кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Воздух остынет до +13...+18 градусов. В Риге облака разойдутся в начале ночи, и ночь будет сухой. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а температура воздуха опустится до +16...+17 градусов.

В субботу будет облачно, местами прояснения и кратковременный дождь. Во второй половине дня возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге временами будет светить солнце, но во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Будет преобладать слабый или умеренный западный ветер, а максимальная температура воздуха составит +21...+23 градуса.

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