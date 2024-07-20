Фото Ночью и в воскресенье местами ожидается гроза

Предстоящей ночью и в воскресенье ожидаются грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в начале ночи возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов.
В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит +15...+17 градусов.
В воскресенье будет преобладать переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух днем прогреется до +20...+25 градусов.
⛈️Pēcpusdienā un vakarā vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar lietusgāzēm. Esiet piesardzīgi! https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/mxvzXKrSQy— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 20, 2024
В Риге также возможны дожди и грозы, а температура воздуха составит +22...+23 градуса.
Фото: В Рижском зоопарке открылось переоборудованное место для фламинго
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!