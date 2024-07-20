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Фото Ночью и в воскресенье местами ожидается гроза

rus.tvnet.lv/LETA
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Гроза. Иллюстративное фото.
Гроза. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Предстоящей ночью и в воскресенье ожидаются грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в начале ночи возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов.

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит +15...+17 градусов.

В воскресенье будет преобладать переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух днем прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге также возможны дожди и грозы, а температура воздуха составит +22...+23 градуса.

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