Фото Ночью и в воскресенье местами ожидается гроза

В ночь на воскресенье будет преобладать переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, в начале ночи возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов.

В Риге ночью ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит +15...+17 градусов.

В воскресенье будет преобладать переменная облачность, во многих регионах пройдут кратковременные дожди и грозы. Воздух днем прогреется до +20...+25 градусов.

⛈️Pēcpusdienā un vakarā vietām valsts centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar lietusgāzēm. Esiet piesardzīgi! https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/mxvzXKrSQy — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 20, 2024

В Риге также возможны дожди и грозы, а температура воздуха составит +22...+23 градуса.

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