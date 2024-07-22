Во вторник будет жарко; местами возможны грозы

Немного прохладнее будет только в Курземе - +20...+23 градуса.

В течение дня на большей части территории страны ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы.

В ночь на вторник дожди возможны на юго-западе Курземе. Температура воздуха ночью составит +14...+18 градусов, на побережье - +17...+20 градусов, в столице - +17...+18 градусов.

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