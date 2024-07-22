Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Во вторник будет жарко; местами возможны грозы

rus.tvnet.lv/LETA
CopyTelegram Whatsapp
Люди гуляют по Риге
Люди гуляют по Риге Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Во вторник воздух прогреется до +22...+27 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Немного прохладнее будет только в Курземе - +20...+23 градуса.

В течение дня на большей части территории страны ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозы.

В ночь на вторник дожди возможны на юго-западе Курземе. Температура воздуха ночью составит +14...+18 градусов, на побережье - +17...+20 градусов, в столице - +17...+18 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх