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Во вторник будет пасмурно

rus.tvnet.lv/LETA
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

Днем солнце будет выглядывать лишь местами, зато воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Кратковременные дожди ожидаются на большей части территории, в некоторых районах возможна гроза. Ветер будет слабым, во время грозы порывистым.

Температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов, а в западных районах - до +21..+23 градусов.

В Риге погода будет облачной, без существенных осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +25..+27 градусов.

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