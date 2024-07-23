Во вторник будет пасмурно

Днем солнце будет выглядывать лишь местами, зато воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Кратковременные дожди ожидаются на большей части территории, в некоторых районах возможна гроза. Ветер будет слабым, во время грозы порывистым.
Температура воздуха поднимется до +23..+28 градусов, а в западных районах - до +21..+23 градусов.
В Риге погода будет облачной, без существенных осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +25..+27 градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!