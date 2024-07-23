В среду местами ожидаются дожди, возможна гроза

В среду местами в Латвии ожидается кратковременный дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня местами пройдут сильные дожди, ожидаются грозы. Ветер слабый, при грозе порывистый.
Дневные температуры воздуха достигнут +21...+26 градусов, на крайнем востоке +26...+28 градусов.
Ночью местами возможен кратковременный дождь, преимущественно на востоке страны. Ночные температуры воздуха составят +14...+18 градусов, на побережье залива +18...+20 градусов.
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