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В среду ожидаются дожди, возможна гроза

rus.tvnet.lv/LETA
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Цветы в парке Кронвальда
Цветы в парке Кронвальда Фото: Zane Bitere/LETA

В среду сохранится жаркая погода - воздух прогреется до +27 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем будет облачно, местами выглянет солнце. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы с ливнями и порывистым ветром.

Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов, на востоке страны - до +27 градусов.

В Риге временами между облаками будет выглядывать солнце, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит +22...+23 градуса.

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