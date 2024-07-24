В среду ожидаются дожди, возможна гроза

Днем будет облачно, местами выглянет солнце. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы с ливнями и порывистым ветром.

Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов, на востоке страны - до +27 градусов.

В Риге временами между облаками будет выглядывать солнце, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха в столице составит +22...+23 градуса.

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